2023/03/18 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: طالبت قوى التغيير الديمقراطية، بعدم رفع سن الترشح في الانتخابات من...

ظهرت المقالة مطالبات باعتماد العد الإلكتروني وعدم رفع سن الترشح للانتخابات أولاً على المسلة.

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