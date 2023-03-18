بعد صراعه مع إصابة بليغة.. الدفاع تنعى الشهيد الضابط ليث الخيكاني

2023/03/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تنعى وزارة الدفاع فقيدها البطل، الملازم أول ليث حسين فرعون حسين الخيكاني، أحد ضباط فوج المغاوير الثالث، لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد، والذي أصيب خلال تنفيذ عملية استباقية في (١٦ شباط ٢٠٢٣) بقضاء الطارمية، أثناء تنفيذ الخطة الخاصة بتوفير الحماية لزائري مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام)، واستشهد صباح يوم (١٨ آذار ٢٠٢٣)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء الواجب.تغمد الله الشهيد البطل برحمته الواسعة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.وزارة الدفاع العراقية

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