إلقاء القبض على قاتل الاستاذ الجامعي في الناصرية

2023/03/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالقبض على منفذ عملية اغتيال الأستاذ الجامعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في ذي قار ألقت القبض على المدعو.



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المتورط بعملية الاغتيال الاخيرة التي طالت الاستاذ الجامعي عقيل الشامي".

ويوم أمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، باغتيال أستاذ جامعي بهجوم مسلح قرب منزله في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا صباح اليوم، الاستاذ الجامعي عقيل عبدالله الشامي قرب منزله بمدينة الناصرية جنوبي العراق".

واضاف أنه "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابسات الحادث".

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