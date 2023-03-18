2023/03/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل وأدعو أنصاري إلى الاحتجاج - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، فيما دعا أنصاره في الولايات المتحدة الأميركية الى الاحتجاج.
يتبع....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل وأدعو أنصاري إلى الاحتجاج - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل وأدعو أنصاري إلى الاحتجاج - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).