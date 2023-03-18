ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل وأدعو أنصاري إلى الاحتجاج - عاجل

2023/03/18 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، فيما دعا أنصاره في الولايات المتحدة الأميركية الى الاحتجاج.

يتبع....

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