«الثريا» تطلق حلاً جديداً للاتصالات الفضائية التكتيكية

2023/03/18 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الثريا للاتصالات، مزود خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية، عن إطلاق حل موسع الإشارة اللاسلكية التكتيكي عبر الأقمار الصناعية المُصمم للاستخدامات الحكومية والمؤسسية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ستالايت 2023.ويأتي الابتكار الجديد ضمن حلول الاتصالات في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، وتطلقه الثريا بالتعاون مع شركة كوبهام ساتكوم وصُمِّمَ النظام الجديد ليتيح للمشغلين في البر والبحر والجو إمكانية التواصل بكل سلاسة ويعتمد الحل على وحدة تحويل عامة تسمح للمستخدمين بالتحدث عبر الأجهزة اللاسلكية التكتيكية وخدمة Push-To-Talk للتحدث عن طريق الأقمار الصناعية، وهو ما يسهّل تواصل الأفراد في المناطق البعيدة أو المنعزلة التي يصعُب فيها استعمال أنظمة الاتصال في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، نظراً لبعد المسافات أو المعوقات الماثلة بين الفرق الميدانية ومقراتها الرئيسية.اتصال آمنويتسم الحل الجديد بخفة وزنه، وجرى تطويره لاستهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة، كما أنه مناسب لتطبيقات الاتصال في وضعية التحرك أو التوقف على حدٍ سواء ومن ناحية أخرى، يحقق النظام الجديد اتصالاً آمناً بين أجهزة اللاسلكي العاملة بالترددين شديد الارتفاع وفائق الارتفاع وبين المحول الذي يتصل مع القمر الصناعي التابع لشركة الثريا، وذلك عن طريق الإرسال وصلة مباشرة لضمان الحد الأدنى من التأخير، بما يوفر إمكانية موثوقة لاستخدام تقنية الاتصالات في المناطق الواقعة خارج نطاق الرؤية، مع إلغاء الحاجة لنشر أي بنية تحتية أرضية للاتصالات.محفظة متناميةوقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات: «يُعد الحل الجديد هو الأبرز ضمن فئة الابتكارات اللاسلكية التكتيكية على مستوى القطاع، ونتطلع قدماً لاستعراض إمكاناته أمام الزوار في معرض ستالايت 2023 ويُمثل الحل أحد أهم مكونات محفظتنا المتنامية، ويُعزز التزامنا بتطوير التقنيات المتقدمة الكفيلة بتلبية احتياجات السوق، توازياً مع عملنا على حل التحديات الفريدة التي يواجهها عملاؤنا».ويتيح هذا الحل الرائد معالجة التحديات وأوجه القصور في الاتصالات بواسطة تقنية الضغط للتحدث، ويضمن اتصالاً آمناً بين مختلف الهيئات الميدانية ومقراتها ويأتي النظام الجديد ضمن أربع باقات مختلفة هي الباقة الفردية والباقة الجوية والباقة البحرية والباقة الخاصة بالمركبات، علماً أنّ كلاً منها مجهز للتعامل مع مجموعة مختلفة من سيناريوهات وحالات الاستخدام كما يوفر المنتج إمكانات اتصال قابلة للتشغيل البيني بين مختلف الأنظمة، بما يسمح للعمليات العسكرية والإغاثية حول العالم بالعمل بشكل متسق وسلس، مع ضمان الحفاظ على التشفير عبر أجهزة اللاسلكي بجميع أشكاله.الثر يا 4ويعمل الحل الجديد على الأقمار الصناعية الحالية لشركة الثريا للاتصالات (الثريا 2 والثريا 3)، على أن ينضم إليهم الثريا 4 في المستقبل ويستند مفهوم العمليات التي يقدمها الحل الجديد على خدمة إيجار بث الإشارة الأرضية نحو القمر الصناعي ومنه نحو الأرض من جديد، مع توفير باقة عالية المرونة من الخيارات الفنية والتجارية

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