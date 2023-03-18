بعد أسبوعين فقط.. طلاق عراقي وكويتية تزوجا بكيلو ذهب ومليار يورو

2023/03/18 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين، بسبب المهر الذي سجل حينها، أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الكويتية غدير الفهد.وذكرت صحيفة المجلس الكويتية عبر حسابها على تويتر، أن «العراقي حيدر الفيلي أعلن طلاقه من الكويتية غدير الفهد بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو (مليار و78 مليون دولار)».وفي الرابع من مارس الجاري أثار الشاب العراقي، المقيم في فنلندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر بقيمة مليار يورو.وتم تداول مقطع فيديو من عقد القران، نشره الزوج، حيدر الفيلي، عبر حسابه على «تيك توك»، حيث ظهر جالساً إلى جوار عروسه غدير الفهد، فيما تولى المأذون إجراءات كتابة وثيقة الزواج.وبدأ المأذون في كتابة الوثيقة ومراجعة بنودها مع العروسين، حيث أكد أن المهر قيمته كيلو واحد من الذهب عيار 21، قبل أن تبدو عليه الدهشة من قيمة المهر المؤخر، ووجّه سؤاله إلى الفيلي قائلاً: «مليار؟» ليجيبه الزوج بهز رأسه، وتم توثيق قيمة المليار يورو في عقد الزواج، الذي تم بمدينة هلسنكي في فنلندا.وحقق المقطع المصور 4.5 مليون مشاهدة خلال ساعات من نشره، فيما عبر الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من قيمة المؤخر، الذي يعد مبلغاً يعجز الزوج عن دفعه.كما اعتبره البعض الآخر محاولة للفت الانتباه، كون العروسين من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعهما مئات الآلاف من الحسابات.

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