2023/03/18 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع زلزال جديد بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة غوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفقا لما أفادت وكالة الأناضول التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال جديد يضرب قهرمان مرعش التركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال جديد يضرب قهرمان مرعش التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).