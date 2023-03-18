2023/03/18 | 15:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية استخباراتية تطيح بمايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد ابن الوليد في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/18 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية استخباراتية تطيح بمايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد ابن الوليد في ديالى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية استخباراتية تطيح بمايسمى المسؤول العسكري لقاطع خالد ابن الوليد في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).