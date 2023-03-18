أحبط محاولة لاستهداف زائري الإمام الكاظم.. الدفاع تنعى الملازم

2023/03/18 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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نعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الملازم أول "ليث الخيكاني"، بعد معاناة مع إصابة بليغة تعرض لها خلال عملية أمنية في الطارمية، شمالي بغداد.

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