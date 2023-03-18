2023/03/18 | 15:36 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضابط من ذي قار يفارق الحياة متاثراً بجروحه بعد شهر من الإصابة في بساتين الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/18 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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