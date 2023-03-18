2023/03/18 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، فيما دعا أنصاره في الولايات المتحدة الأميركية الى الاحتجاج.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل وأدعو أنصاري إلى الاحتجاج المركز الخبري الوطني.

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