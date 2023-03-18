2023/03/18 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استشهد الضابط ليث الخيكاني، اليوم السبت، إثر إصابته بهجوم قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للدفاع تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الوزارة تنعى فقيدها البطل، الملازم أول ليث حسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تنعى الشهيد الضابط ‘ليث الخيكاني’ المركز الخبري الوطني.

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