شاهد كيف يمكن كشف كلمات المرور حتى لو قمت بتعقيدها.. وخطوة بسيطة تحميك

2023/03/18 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث راتشيل توباك ، الرئيسة التنفيذية لشركة "SocialProof Security"، مع مذيع برنامج "Nightcap" جون سارلين حول عدم جدوى التغيير المستمر لكلمات المرور الخاصة بك وتعقيدها بأحرف خاصة وكيف يمكن لتطبيق "مدير كلمات المرور" أن يساعد في الحفاظ على أمان حساباتك..

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