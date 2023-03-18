امانة مجلس الوزراء تكشف عبر “ايرث نيوز” عن خطط حكومية تجاه المرأة

2023/03/18 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت، عن خطط حكومية تجاه المرأة وتمكينها.وقال المتحدث بأسم الامانة حيدر مجيد لوكالة ايرث نيوز، “حظي ملف المرأة العراقية بأهتمام كبير لدى الحكومهة العراقية وتم تضمينه من اولويات الحكومة في البرنامج الوزاري مع رئيس مجلس الوزراء بأكثر من مرة بالعناية بالمراة العراقية وتمكينها” مبينا ان […]

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