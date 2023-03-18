التشكيلة الرسمية لمنتخب الشباب في نهائي كأس آسيا

2023/03/18 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم عماد محمد، التشكيل الرسمي لليوث الرافدين في مواجهة أوزباكستان لنهائي كأس آسيا 2023.

وسيبدأ محمد المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: حسين حسن، خط الدفاع: سجاد محمد ، كاظم رعد ، آدم طالب، خط الوسط: حيدر عبد الكريم ، علي صادق ، علي جاسم ، عبد الرزاق قاسم، خط الهجوم: سجاد محمد ، عبد القادر أيوب ، مصطفى قابيل.

وستنطلق المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

ويطمح منتخب ليوث الرافدين لتحقيق اللقب للمرة السادسة في تأريخه، فيما يسعى أوزباكستان إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى.

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