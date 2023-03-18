الرشيد: بيع الدولار للمسافربن سيكون بواقع 2000 دولار لكل مسافر

2023/03/18 | 15:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرشيد، أن بيع الدولار للمسافربن سيكون بواقع 2000 دولار لكل مسافر.

وذكر المصرف في بيان أن “مصرف الرشيد فروعه بتطبيق الحزمة الثالثة في بيع الدولار للمسافرين وبواقع 2000 دولار لكل مسافر بسعر 1320 استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وجه”.

ودعا المصرف المسافرين كافة إلى “مراجعة فروعه في جانبي الكرخ والرصافة والتي اعلن عنها سابقا لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من منفذنا في مطار بغداد الدولي حصراً”.

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