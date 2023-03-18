الاتصال لرئيس مجلس الوزراء مع بعثة منتخب الشباب العراقي في أوزبكستان

2023/03/18 | 16:03 - المصدر: بغداد اوبزرفر

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أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، اتصالاً...

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