الرشيد يصدر توجيها يخص بيع الدولار للمسافرين

2023/03/18 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، أن بيع الدولار للمسافربن سيكون بواقع الفي دولار لكل مسافر، وبسعر 1320 دينارا.





المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ذكر أنه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي، وجه مصرف الرشيد فروعه بتطبيق الحزمة الثالثة في بيع الدولار للمسافرين وبواقع (2000) دولار لكل مسافر بسعر 1320".فيما دعا كافة المسافرين مراجعة فروعه في جانبي الكرخ والرصافة والتي اعلن عنها سابقا لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من منفذنا في مطار بغداد الدولي حصراً.

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