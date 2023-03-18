التجارة تنفي وجود حنطة استرالية غير صالحة للاستهلاك البشري

2023/03/18 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، استيراد "حنطة استرالية" غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما أكدت أنها تستورد من أجود المناشئ العالمية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "ما تم تناقله في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعيد عن الحقيقة والواقع كون الوزارة تتعامل في استيرادات الحنطة مع اجود المناشئ العالمية كالاسترالية والكندية والامريكية والتي تعدها أسواق البورصة العالمية كأفضل المناشئ وخاضعة للفحصوصات في أكثر من موقع وأكثر من جهة عالمية، في ميناء الشحن وفي ميناء ام قصر من خلال قسم السيطرة النوعية العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب والمخول وفق القانون بفحص الحنطة المستوردة والمحلية".

وأضاف البيان، أن "ابواب الوزارة مفتوحة وتتعامل بشفافية في اي موضوع يثار للجدل ومستعدة للنقاش والتواصل للوصول إلى الحقيقة"، مشيرا الى أن "ملاكات الوزارة تعمل بجهد وحرص من اجل تأمين الأمن الغذائي في ظروف صعبه يشهدها العالم من ازمات غذائية خصوصا وان مادة الحنطة من اهم المواد الاستراتيجية".

وأكد أن "الوزارة تعمل في ظل حكومة واعية استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للبلاد وأن تؤمن إمدادات الحنطة للبلد وفي وقت قياسي وتستعد الان للموسم التسويقي المقبل ووفق سياقات وضوابط جديدة تتناسب مع الحاجة لهذا المادة الاساسية للبلد".

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