وزير النفط يعلن زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية

2023/03/18 | 16:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أسهمت ببناء المدارس والمراكز الصحية.

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