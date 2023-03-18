بعد محاصرته.. تاجر مخدرات يفجر نفسه جنوبي العراق

2023/03/18 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم تاجر مخدرات على تفجير نفسه، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

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