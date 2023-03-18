الذهب على أعتاب 2000 دولار 

2023/03/18 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تألقت أسعار الذهب بقوة خلال الأسبوع الماضي محققة مكاسب كبيرة إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة مكافحته التضخم.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنحو 3.6 بالمئة في جلسة الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.5 بالمئة عند مستوى 1989 دولار للأونصة.

وأبرز انهيار بنك سيلكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس السويسري إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم)، لوكالة رويترز: "عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا".

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