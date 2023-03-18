الرشيد: 2000 دولار لكل مسافر بسعر صرف 1320 ديناراً

2023/03/18 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مصرف الرشيد، السبت، أن بيع الدولار للمسافرين سيكون بواقع 2000 دولار لكل مسافر، بسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد.

وذكر بيان للمصرف، أنه "استناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي، وجّه مصرف الرشيد فروعه بتطبيق الحزمة الثالثة في بيع الدولار للمسافرين وبواقع 2000 دولار لكل مسافر بسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد".

ودعا المصرف المسافرين، إلى "مراجعة فروعه في جانبي الكرخ والرصافة والتي أعلن عنها سابقاً لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من منفذه في مطار بغداد الدولي حصراً".

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