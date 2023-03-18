2023/03/18 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني وخلال لقائه مع مسؤولي الوحدات الإدارية بمحافظة البصرة، أكد سعي الوزارة إلى زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية إلى (10 ملايين دولار) بدلاً من (5 ملايين دولار) تمنح من قبل الشركات المقاولة لجولات التراخيص النفطية".

وأضاف، أن "زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية من 3% إلى 10% والتي تستقطع من أرباح الشركات النفطية الوطنية"، لافتاً إلى أنه "يجب الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني المناطق القريبة من الحقول النفطية ودعم المبادرات المجتمعية والصحية وتنظيم الورش المختلفة لتدريب وتأهيل سكان المناطق المجاورة للحقول النفطية في التخصصات المختلفة".

وتابع، أن "الوزارة أسهمت ببناء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الطرق للمناطق القريبة من الحقول النفطية، وتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم مشاريع تصفية المياه"، مبيناً أنه "متواصل مع مسؤولي الوحدات الادارية للمحافظة للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لمواطني المناطق المحيطة بالحقول النفطية، والعمل على تلبيتها خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: نسعى لزيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية إلى 10 ملايين دولار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: نسعى لزيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية إلى 10 ملايين دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).