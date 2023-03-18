ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو الأميركيين للتظاهر

2023/03/18 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، إنه يتوقع أن يتم توقيفه يوم الثلاثاء المقبل فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه المدعي العام في مانهاتن، داعيا أنصاره إلى الخروج في تظاهرات نتيجة لذلك.

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