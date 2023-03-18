2023/03/18 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصبحت وايومينغ أول ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.ودعا حاكم ولاية وايومينغ، مارك غوردون، أمس الجمعة، المشرعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..



ولاية أمريكية تحظر حبوب الإجهاض المركز الخبري الوطني.

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