2023/03/18 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفريق النهائية لفترة التوقف الدولي خلال مارس/ آذار الجاري، يتخللها مباراتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024.

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