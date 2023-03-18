البصرة: مبادرة الرئيس لا تعوض خسارتنا لملايين النخيل.. ونكافح لتكثير البرحي

2023/03/18 | 16:54 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو الخصيب (البصرة) 964 أكد مسؤولون زراعيون في البصرة، السبت، أن مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزراعة (5) ملايين نخلة وشجرة في العراق غير كافية لأن البصرة لوحدها فقدت نحو 9 ملايين نخلة بسبب الحروب والتغييرات المناخية وتجريف البساتين خلال فوضى التوسع السكاني.التفاصيل: بحسب احصائيات مديرية الزراعة فإن عدد نخيل البصرة في الثمانينيات […]

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