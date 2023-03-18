2023/03/18 | 16:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان انخفاض...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: انخفاض أسعار النفط سيوسع عجز الموازنة أولاً على المسلة.

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