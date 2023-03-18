2023/03/18 | 16:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت منصة تيك توك الشهيرة، عن إضافة خلاصةً جديدةً إلى تطبيقها...

ظهرت المقالة تيك توك تعلن إضافة خلاصة جديدة لمحتوى العلوم والرياضيات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيك توك تعلن إضافة خلاصة جديدة لمحتوى العلوم والرياضيات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيك توك تعلن إضافة خلاصة جديدة لمحتوى العلوم والرياضيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).