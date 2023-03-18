أحبط محاولة لاستهداف زائري الإمام الكاظم (ع).. الدفاع تنعى الضابط

2023/03/18 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الدفاع، اليوم السبت،

الملازم أول "ليث الخيكاني"، بعد معاناة

مع إصابة بليغة تعرض لها خلال عملية

أمنية في الطارمية، شمالي بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أنها "تنعى

فقيدها البطل، الملازم أول

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