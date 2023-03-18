انطلاق مباراة المنتخب العراقي بنهائي كأس آسيا للشباب مع نظيره الأوزبكي

2023/03/18 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

انطلقت، اليوم السبت، مباراة المنتخب العراقي بنهائي كأس آسيا للشباب مع نظيره الأوزبكي.

ويواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان في نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً، على ملعب مالي الدولي.

وتمكن منتخب شباب أوزبكستان من الفوز على نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا.

في حين تمكن منتخب العراق من الفوز في مباراة نصف نهائي البطولة ظهر اليوم على اليابان بركلات الترجيح 5-3.

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