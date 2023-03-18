تاجر مخدرات يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في البصرة

2023/03/18 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقيام تاجر مخدرات بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " تاجر مخدرات اقدم على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في منطقة الاصمعي وسط مركز البصرة".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بمجرياته".

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