أمانة بغداد توضح تفاصيل خطة 2023 لإكساء الشوارع والمناطق المشمولة

2023/03/18 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن خطتها الخاصة بإكساء الشوارع للعام الجاري 2023، فيما أوضحت المساحة والمناطق المشمولة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، للوكالة الرسمية إن” خطة الإكساء للعام الجاري 2023 تتضمن تعبيد 8 ملايين متر مربع في بغداد، وستشمل منطقتي الكسرة والكرادة ومناطق تضررت شوارعها وأخرى مضى على إكسائها زمن طويل فضلاً عن شمول مناطق الإفراز الجديد”.وأوضح، أن” منطقة الكسرة شملت بأعمال خدمات المجاري، والآن الأعمال جارية لإنهاء التخسفات، وقريباً سنباشر بأعمال إكساء المنطقة بالكامل من أزقة ومحلات”.

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