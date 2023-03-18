ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كردستان مع الإغلاق

2023/03/18 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 156400 دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 156650 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 155650 دينارا مقابل 100 دولار.

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