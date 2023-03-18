أمانة بغداد: خطتنا تتضمن تعبيد 8 ملايين متر مربع خلال العام الحالي

2023/03/18 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت أمانة بغداد، السبت، عن خطتها الخاصة بإكساء الشوارع للعام الجاري 2023، فيما أوضحت المساحة والمناطق المشمولة.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، إن "خطة الإكساء للعام الجاري 2023 تتضمن تعبيد 8 ملايين متر مربع في بغداد، وستشمل منطقتي الكسرة والكرادة ومناطق تضررت شوارعها وأخرى مضى على إكسائها زمن طويل فضلاً عن شمول مناطق الإفراز الجديد".

وأوضح، أن "منطقة الكسرة شملت بأعمال خدمات المجاري، والآن الأعمال جارية لإنهاء التخسفات، وقريباً سنباشر بأعمال إكساء المنطقة بالكامل من أزقة ومحلات"، بحسب الوكالة الرسمية.

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