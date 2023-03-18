نائب يتحدث عن احتمالية إعادة الموازنة إلى الحكومة

2023/03/18 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف عضو مجلس النواب أحمد مظهر الجبوري، اليوم السبت، عن احتمالية إعادة مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية الى الحكومة.

وقال الجبوري، إن "موازنة الثلاث سنوات وصلت إلى البرلمان بعجز 189 تريليون دينار لثلاث سنوات"، متسائلاً: "كيف يمكن للحكومات المقبلة أن تعمل، وهي تستلم موازنة بعجز 189 تريليون دينار".

وأضاف، أنه "بهذه الموازنات الثلاث، الحكومة أغلقت باب التعيينات في الدولة لسنوات مقبلة وهذه كارثة"، متابعاً أن "المحافظات المحررة أُهملت تماماً في تنمية الاقاليم، وخُفضت مبالغ دعمها بصورة كبيرة".

وأشار الجبوري في حديث لقناة "الرشيد" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى "احتمالية إعادة الموازنة بصيغتها الحالية إلى الحكومة".

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