النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أشهر ويتراجع 12%

2023/03/18 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى النفط التعاملات منخفضاً، الجمعة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة التي تجاوزت الدولار للبرميل، إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولار للبرميل عند التسوية، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4 في المئة، ليبلغ 66.74 دولار.

وانخفض الخامان أكثر من ثلاثة دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة.



وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر/ كانون الأول.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق الجمعة الماضي مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ إبريل/نيسان الماضي.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك «العوامل الأساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمناً كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب».



(رويترز)

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