2023/03/18 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيلة منتخب العراق لِمواجهة نظيره الاوزبكي في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً وتجري المباراة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد.أدناه التشكيلة:

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