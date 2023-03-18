2023/03/18 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم السبت، إلى تأثر بعض مدن البلاد بعواصف رعدية متفرقة خلال الساعات المقبلة.وقال الراصد الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إن “خرائط الطقس تشير إلى أمطار وعواصف رعدية متفرقة متوقع أن تؤثر على مدن جنوب البلاد وبالخصوص ذي قار والبصرة، خلال ساعات ليلة اليوم وساعات فجر يوم […]

ظهرت المقالة طقس العراق..



عواصف رعدية منتظرة تضرب هذه المدن أولاً على ايرث نيوز.

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