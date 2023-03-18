القبض على 86 مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد

2023/03/18 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 86 مخالفاً لقانون الإقامة في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز مديرية شؤون […]

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