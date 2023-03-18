2023/03/18 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تدمير 8 مضافات لداعش الإرهابي وضبط 3 عبوات ناسفة في محافظتي صلاح الدين وكركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 8 مضافات لداعش وضبط 3 عبوات ناسفة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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