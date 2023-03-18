2023/03/18 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المؤثر الاجتماعي العراقي حيدر الفيلي طلاقه من الفنانة الكويتية غدير الفهد، بعد مرور نحو أسبوعين من عقد قرانهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أيام من زواج بـ"مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو".. طلاق مؤثر عراقي وفنانة كويتية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أيام من زواج بـ"مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو".. طلاق مؤثر عراقي وفنانة كويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).