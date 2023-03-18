2023/03/18 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cmWWQK4eb2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي مضاعفات الإصابة بهوس نتف الشعر؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي مضاعفات الإصابة بهوس نتف الشعر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).