2023/03/18 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، عن مقدار منحة طلبة المدارس والبكالوريوس والدراسات العليا التي ضُمنت بالموازنة.

وقال نائب رئيس اللجنة محمود حسين القيسي في بيان “نبارك لأبنائنا الطلبة والتلاميذ وطلبة الجامعات من ذوي الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية ادراجهم ضمن تخصيصات الموازنة وشمولهم بالمنحة المالية الشهرية بحسب المبالغ المنصوص عليها في قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة ٢٠١٤ وقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 من تخصيصات وزارتي (التربية والتعليم العالي)”.

وتابع أن “التخصيصات ستكون حسب ما جاء في القانون” وكالآتي:

1- الابتدائية 30 الف دينار

2- المتوسطة والاعدادية 50 الف دينار

3- البكالوريوس 100 الف دينار

4- الدراسات العليا 150 الف دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تعلن مقدار منحة طلبة المدارس والبكالوريوس والدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تعلن مقدار منحة طلبة المدارس والبكالوريوس والدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).