2023/03/18 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، السبت، عن رفع اكثر من 100 دعوى جديدة بسبب تفتيت الاراضي في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”تفتيت الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية في بعقوبة وبقية مدن ديالى ظاهرة سلبية برزت في السنوات الاخيرة بسبب ازمة السكن وضعف الاجراءات للحد منها”.

واضاف،انه” تم رفع اكثر من 100 دعوى في المحاكم المختصة حيال مزارعين قاموا بتفتيت الاراضي وتحويلها الى سكنية دون اي موافقات رسمية لافتا الى بعض الاراضي هي بالاساس عائدة ملكيتها للدولة وليس ملك خاص لمزارعين”.

واشار الى ان” رفع الدعاوي هي محاولة للحد من ظاهرة تفتيت الاراضي التي التهمت في السنوات الاخيرة اكثر من 5 الاف دونم في بعقوبة بعضها بساتين عمرها نحو قرن”.

وتسببت ازمة السكن في ديالى في اقبال واسع على شراء الاراضي الزراعية ما ادى الى انحسار البساتين والاراضي بشكل لافت خاصة في مراكز المدن الرئيسية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع 100 دعوى جديدة بسبب ” تفتيت الاراضي” بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع 100 دعوى جديدة بسبب ” تفتيت الاراضي” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).