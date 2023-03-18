“بيدري” يغيب عن تدريبات برشلونة قبيل الـ”كلاسيكو”

2023/03/18 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت تدريبات نادي برشلونة، اليوم السبت، غياب نجم الفريق الإسباني، بيدري، قبل مواجهة ريال مدريد ضمن موقعةِ الـ “كلاسيكو الليغا”، لحساب الجولة السابعة والعشرين من المنافسة.وذكرت تقارير صحفية، أن “بيدري […]

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