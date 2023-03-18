2023/03/18 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتهت التدريبات البحرية المشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب “اليوم السبت، وشاركت فيها الفرقاطة الأميرال غورشكوف المزودة بصواريخ تسيركون الأسرع من الصوت.وذكر الأسطول الشمالي، في بيان اطلع عليه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناورات بحرية لثلاثة دول تنتهي في بحر العرب المركز الخبري الوطني.

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