رحلة مصوّرة في تاريخ العراق و

2023/03/18 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تناول موقع صحيفة "فاينانشال تايمز" في سرد معمق، حياة المصور العراقي الشهير، أب الفوتوغرافية في البلاد، لطيف العاني، الذي عاصر تاريخ العراق القديم واستطاع توثيق السنوات الأولى للعصر الجديد.

وفي تقرير لنائب محرر الصور في الصحيفة "جوش لوستغ"، وصف الأخير لطيف العاني (1932-2021)، أب الفوتوغراف في العراق وأحد أهم محرري بلاده وأفضل من يوثق انتقالها إلى الحداثة.

وعمل العاني في الفترة من أواخر الخمسينيات حتى نهاية السبعينيات، وهي الفترة التي اكتشف فيها النفط في العراق وأدى إلى تطور وازدهار غير مسبوق.

كان أول عمل للعاني في شركة النفط العراقية، حيث عمل مصور لمجلة داخلية في الشركة "أهل النفط".



وبعد انقلاب عام 1958 الذي أسس الجمهورية العراقية، أسس قسم التصوير في وزارة الإعلام، وبعد ذلك قسم التصوير في وكالة الأنباء العراقية.

سافر في جميع أنحاء البلاد ووثق كل شيء من الحياة اليومية في الريف ومشاريع البناء في بغداد، إلى المواقع الأثرية القديمة ومساحات النخيل الواسعة.



ومع ذلك، لم يكن العمل كدعاية للجمهورية الجديدة مريحاً تماماً بالنسبة له.

قال العاني في مقابلة عام 2015: "أردت أن أظهر تراثنا مقابل حاضرنا، التباين بين الماضي والحاضر".



وكان قلقاً بشأن سرعة تحديث بلاده على حساب تقاليدها الغنية والمتنوعة.



خلال الفترة التي كان يعمل فيها، كانت العراق مكاناً للتنوع العرقي والديني النسبي، ولقد التقط العاني صوراً لليزيديين والأكراد والمندائيين.

وأضاف: "الخوف الذي كان لدي هو ما نعيشه اليوم، بدأ مع الثورة عام 1958، وتم حذف هذا الماضي؛ لقد فتح صندوق باندورا".

وبينما كان في الوزارة، وضع العاني مذهباً تجريدياً متفائلاً.



التقط صوراً للنساء في العمل، والفتيات في صفوف الجمباز، وطلاب الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية الحديثة.



ولقد احتوت الكثير من هذه الصور، وخاصة الصور الجوية، على صدى لفناني البناء الشيوعيين السوفييتيين، الذين كانت مهمتهم إنشاء لغة فنية جديدة لواقع اشتراكي جديد.

وقال العاني في عام 2020: "خلال عملي الرسمي ...



شهدت البلاد تغييرات أيديولوجية عدة متعارضة في كثير من الأحيان.



على سبيل المثال، بعد ثورة 1958، كانت الدولة اشتراكية أيديولوجياً وأرادت تعزيز الطبقات العاملة، لذلك التقطت الكثير من الصور للصناعات القائمة، والعمال، والفلاحين، وما إلى ذلك.



بعد 1963، كانت الحكومة قومية، واهتمت بشكل أكبر بأشكال مختلفة من الحياة السياسية، لذلك كان تركيزي أكثر على الشخصيات، والتجمعات، والخطب، وتحول أكثر نحو الصحافة".

ولكن الجمال كان دائماً في قلب عمله.



عندما سئل في عام 2018 عما إذا كان يعتقد أن الأثر الشكلي يسبق المحتوى الوثائقي في صوره، أجاب: "نعم، كان ذلك مهماً بالنسبة لي في التأكد من أن كل صورة جميلة، بالإضافة إلى كونها وثائقية.



كنت دائمًا مشغولاً بالجمال".

حقق العاني نجاحات دولية في الستينيات والسبعينيات، مع معارض في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أمريكا.



مع ذلك، انتهت حياته المهنية بشكل مفاجئ في عام 1979 عندما جاء صدام حسين إلى السلطة وجعل التصوير في الأماكن العامة غير قانوني.



قال العاني: "كانت لدي صدمة من حقيقة أن حمل الكاميرا أصبح عملاً خطيراً، ولم أعد أريد أن أكون مصوراً بعد ذلك.



غادرت العراق بشكل مؤقت ، لكنني عدت لأنه بيتي".

عند النظر إلى صوره الآن ، بعد 20 عاماً من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق الذي أطاح بصدام حسين، تبدو هذه المشاهد غير حقيقية، وربما سحرية.



مع معرفة العقود التي تلت الدمار ، فإن هذه المشاهد المتفائلة تشكل مشاهد مؤلمة وضرورية للمشاهدة."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة مصوّرة في تاريخ العراق و"أب الفوتغراف".. عدسة عاصرت التحولات السياسية بالأبيض والاسود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة مصوّرة في تاريخ العراق و"أب الفوتغراف".. عدسة عاصرت التحولات السياسية بالأبيض والاسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).