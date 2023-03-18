2023/03/18 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

صرح عضو هيئة الاستهلال في مكتب مرشد الثورة الإيراني، حجة الإسلام علي رضا، بأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.

وأوضح علي رضا في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أنه سيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الأربعاء خلال الغروب.

وفي وقت سابق، أعلنت عدة دول عربية وإسلامية عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1444 هـ، ليكون يوم الخميس الموافق لـ23 مارس هو أول أيام الشهر الفضيل، وآخر أيامه الخميس الموافق لـ 20 أبريل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).